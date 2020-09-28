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Якутский центр управления воздушным движением откроется в декабре

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Укрупненный центр управления воздушным движением в Якутске откроется в начале декабря, сообщил на пленарном заседании II Северного форума по устойчивому развитию первый замглавы Минтранса, руководитель Росавиации Александр Нерадько.

«7 декабря этого года мы открываем новый укрупненный центр управления воздушным движением в Якутске. Это 14-й центр из всего 15 центров на территории нашей страны, из которых будут управлять наши диспетчеры движением воздушных судов верхнем воздушном пространстве. Центр в Якутии уже построен, оснащен самыми современными автоматизированными системами управления воздушным движением, прежде всего в целях обеспечения безопасности», – сказал Нерадько, передает ИА SakhaNews.

В Якутии ведется реконструкция взлетно-посадочных полос в трех населенных пунктах. Полеты в аэропортах должны продолжаться без перебоев. В воздушной гавани Якутска в 2021 году на время ремонта длина ВПП сократится, из-за чего аэропорт сможет принимать лишь определенные виды воздушных судов с мая по октябрь. С ноября 2021 года благодаря соединительному пандусу ограничения будут сняты. Полеты будут выполняться через полосу длиной 3,4 км.

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