Семья застреленного полицией афроамериканца в США получит $20 млн

Власти округа Принс Джордж штата Мэриленд выплатят $20 млн семье афроамериканца Уильяма Грина, которого полицейские застрелили, когда он сидел в машине полиции в наручниках, сообщает в понедельник, 28 сентября, The Hill.

По данным издания, Грина задержали при вызове на место ДТП, потому что подозревали, что он находится под действием наркотиков. Впоследствии это предположение не подтвердилось.

Грин находился на пассажирском сиденье, его руки были связаны за спиной. При невыясненных обстоятельствах полицейский выстрелил в него семь раз.

У Грина остались жена и двое детей.

Протесты не утихают во многих американских городах после гибели Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. В конце мая полицейские получили на него жалобу, при задержании один из них сдавил шею Флойду. Позднее мужчина умер в реанимации. Участвовавших в этом полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В начале июня генпрокурор Миннесоты предъявил обвинения по делу Флойда еще трем полицейским.