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В Москве за сутки скончались 23 пациента с коронавирусом

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В Москве за последние сутки умерли 23 человека с выявленной пневмонией и положительными тестами на коронавирусную инфекцию, сообщили в оперштабе 28 сентября.

Маска, я тебя не знаю: москвичи игнорируют средства защиты от вируса
Тем временем из-за ухудшения эпидемической обстановки в столице опять открываются «ковидные» корпуса

Всего с начала пандемии от COVID-19 в столице скончались 5203 пациента.

В России за минувшие сутки выявили 8135 новых заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 1 159 573 случая COVID-19, 20 385 пациентов скончались, 945 920 вылечились.

В столичном управлении Роспотребнадзора в понедельник отметили, что показатель скорости распространения коронавируса в Москве за три недели увеличился в три раза. Эксперты фиксируют со стороны москвичей игнорирование ношения средств индивидуальной защиты. С 28 сентября в Москве действуют новые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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