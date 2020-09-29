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ФАС предложила создать единый сайт для продажи госимущества

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила создать единый сайт для продажи госимущества, чтобы повысить прозрачность процедуры.

По словам главы ФАС Игоря Артемьева, существует 50 законов и нормативных актов, и любое имущество — конфискат это будет, лес или земля, или какое-то другое государственное имущество — продается по разным процедурам, объявления публикуются неизвестно где, даже опытный следопыт не найдет этих объявлений. В результате всё это достается отдельным лицам, и всё это проплывает мимо казны. Выходом является создание единого сайта продажи госимущества.

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