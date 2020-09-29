ФАС предложила создать единый сайт для продажи госимущества
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила создать единый сайт для продажи госимущества, чтобы повысить прозрачность процедуры.
По словам главы ФАС Игоря Артемьева, существует 50 законов и нормативных актов, и любое имущество — конфискат это будет, лес или земля, или какое-то другое государственное имущество — продается по разным процедурам, объявления публикуются неизвестно где, даже опытный следопыт не найдет этих объявлений. В результате всё это достается отдельным лицам, и всё это проплывает мимо казны. Выходом является создание единого сайта продажи госимущества.