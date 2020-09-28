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Более 15 тонн опасных веществ перекачали в Усолье-Сибирском

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Специалисты сводного отряда Минобороны РФ провели перетаривание 16 тонн опасных химических веществ из аварийных емкостей на площадке «Усольехимпрома». Военные использовали авторазливочные станции и универсальную тепловую машину, чтобы предотвратить распространение ядовитого облака в случае аварийной ситуации.

Всего в мероприятиях по обеспечению безопасности в ликвидации последствий принимают участие более 60 военнослужащих и 20 единиц военной техники. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. Лабораторные исследования проводятся на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.

Президент России Владимир Путин подписал 3 августа распоряжение о выделении из федерального бюджета средств для решения экологических проблем в Усолье-Сибирском. Российский лидер поручил создать межведомственную рабочую группу, разработать план по обезвреживанию и ликвидации накопленных там отходов и через три месяца доложить о результатах первого этапа работ.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в городе Усолье-Сибирское осенью 2018 года в связи с возникновением угрозы аварийной ситуации на территории промплощадки ООО «Усольехимпром».

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