Совбез Армении обсудил нанесение «соразмерного удара» по ВС Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел экстренное заседание совбеза страны и обсудил возможность нанесения «соразмерного удара» по силам Азербайджана, сообщает 28 сентября пресс-служба главы армянского правительства.

«В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с оперативной ситуацией на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и с нанесением армянскими вооруженными силами соразмерного удара по противнику», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

В заседании совбеза участвовали президент Армен Саркисян, спикер парламента Арарат Мирзоян, руководитель администрации премьера Эдуард Агаджанян, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян и сам Пашинян.

Очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября.

Минобороны Армении заявило о наступлении азербайджанских сил.

В этот же день военные непризнанной Карабахской республики сообщили об уничтожении 10 танков Азербайджана.

В Баку при этом заявили о 26 пострадавших и нескольких погибших в результате обстрела со стороны армянских сил мирных гражданах.

Днем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны обвинило вооруженные силы Армении в обстреле населенных пунктов.

Обе стороны объявили военное положение, мобилизацию и начали военные операции.

По данным Еревана, на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. В Турции данные сообщения опровергли.

Отношения между двумя странами остаются напряженными из-за вопроса Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году.

Согласно административно-территориальному делению Азербайджана, Карабах всё еще находится на его территории.