Прямой эфир
Сюжет:

Совбез Армении обсудил нанесение «соразмерного удара» по ВС Азербайджана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел экстренное заседание совбеза страны и обсудил возможность нанесения «соразмерного удара» по силам Азербайджана, сообщает 28 сентября пресс-служба главы армянского правительства.

Худо и без добра: почему Ереван и Баку не возвращаются к диалогу
По числу жертв нынешняя эскалация в Нагорном Карабахе приблизилась к апрельской войне 2016 года

«В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с оперативной ситуацией на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и с нанесением армянскими вооруженными силами соразмерного удара по противнику», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

В заседании совбеза участвовали президент Армен Саркисян, спикер парламента Арарат Мирзоян, руководитель администрации премьера Эдуард Агаджанян, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян и сам Пашинян.

Очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября.

Минобороны Армении заявило о наступлении азербайджанских сил.

В этот же день военные непризнанной Карабахской республики сообщили об уничтожении 10 танков Азербайджана.

В Баку при этом заявили о 26 пострадавших и нескольких погибших в результате обстрела со стороны армянских сил мирных гражданах.

Днем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны обвинило вооруженные силы Армении в обстреле населенных пунктов.

Обе стороны объявили военное положение, мобилизацию и начали военные операции.

По данным Еревана, на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. В Турции данные сообщения опровергли.

Отношения между двумя странами остаются напряженными из-за вопроса Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году.

Согласно административно-территориальному делению Азербайджана, Карабах всё еще находится на его территории.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020