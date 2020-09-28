Минимум 13 человек погибли в ДТП с автобусом в Мексике

В Мексике по меньшей мере 13 человек стали жертвами аварии с участием рейсового автобуса, еще 25 пострадали, сообщает в понедельник, 28 сентября, издание Milenio со ссылкой на местные власти.

Директор по чрезвычайным ситуациям Элиас Моралес рассказал журналистам, что инцидент произошел ранее в этот день в штате Чьяпас на участке трассы «Ла-Тринитария — Чамик» вблизи границы с Гватемалой.

#ProtecciónCivil informa: se registró accidente automovilistico sobre el tramo carretero La Trinitaria-Chamic, a la altura del Km 204+300, lugar conocido como La Campana. pic.twitter.com/Z6A1Cr46ss — Protección Civil Chiapas (@pcivilchiapas) September 28, 2020

По его словам, среди раненых — 11 женщин, девять мужчин, а также пять детей. На данный момент выясняется, есть ли несовершеннолетние среди погибших.

«Это трагический инцидент. Мы оцениваем, нужна ли кому-то из пострадавших транспортировка по воздуху», — отметил Моралес.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются. На месте ДТП продолжают работать спасательные службы.

27 сентября в Калининградской области в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика погибли шесть человек.