В Азербайджане заблокировали ряд соцсетей и мессенджеров

Власти Азербайджана заблокировали ряд социальных сетей и мессенджеров после вооруженных столкновений в Нагорном Карабахе.

Как сообщает сервис NetBlocks, доступ ограничен к платформам Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn и Twitter, Zoom и Skype. Ограничения введены для «предотвращения крупномасштабных провокаций со стороны Армении».

Confirmed: Social media and communications platforms restricted across #Azerbaijan following clashes with #Armenia over Nagorno-Karabakh; real-time internet measurement data show impact to cellular / fixed-lines; incident ongoing 📉#Karabağ #Azerbaycan



