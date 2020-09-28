В Азербайджане заблокировали ряд соцсетей и мессенджеров

Власти Азербайджана заблокировали ряд социальных сетей и мессенджеров после вооруженных столкновений в Нагорном Карабахе.

Как сообщает сервис NetBlocks, доступ ограничен к платформам Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn и Twitter, Zoom и Skype. Ограничения введены для «предотвращения крупномасштабных провокаций со стороны Армении».

Confirmed: Social media and communications platforms restricted across #Azerbaijan following clashes with #Armenia over Nagorno-Karabakh; real-time internet measurement data show impact to cellular / fixed-lines; incident ongoing 📉#Karabağ #Azerbaycan



📰 https://t.co/AVV1ySNcdM pic.twitter.com/jYAKUlfIIl — NetBlocks.org (@netblocks) September 27, 2020

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ведомство также сообщило о погибших среди гражданских.

Минобороны Азербайджана утром того же дня заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится контрнаступательная операция в ответ на провокации с армянской стороны.

Обе стороны объявили военное положение и мобилизацию. Армения также заявила, что на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. Советник президента Турции Ясин Актай сообщил, что страна пока не видит необходимости отправлять на территорию конфликта своих военных, но такая возможность есть.