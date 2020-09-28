Алиев призвал к к урегулированию карабахского конфликта на основе резолюций ООН

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха должен быть урегулирован на основе резолюций Совбеза ООН, заявил в понедельник, 28 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев на видеоконференции с генсеком ООН Антониу Гутеррешом.

«Президент Азербайджана сказал, что армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт должен быть урегулирован только на основе норм международного права, территориальной целостности Азербайджана и соответствующих резолюций Совбеза ООН, требующих немедленного и безоговорочного вывода ВС Армении из оккупированных территорий», — приводит слова президента его пресс-служба.

Ранее в понедельник источник сообщил, что Совбез ООН планирует провести экстренное обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе во вторник.

Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась накануне. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армия Армении обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

В тот же день в Баку сообщили о пострадавших 26 мирных гражданах при обстрелах в результате конфликта в Нагорном Карабахе. В понедельник в Армении заявили о больших потерях в армии Азербайджана.

Стороны конфликта объявили военное положение и мобилизацию.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.