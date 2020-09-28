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Умерла режиссер «Мосфильма» Марина Лузгина

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Режиссер киностудии «Мосфильм» Марина Лузгина ушла из жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов 28 сентября.

«На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Лузгиной Марины Георгиевны», — говорится в сообщении.

Марина Лузгина в 1968 году окончила Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина по специальности «Режиссура».

С 1969 года работала на киностудии «Мосфильм» с такими режиссерами, как Савва Кулиш («Взлет», «Сказки старого Арбата», «Трагедия в стиле рок») — именно он и пригласил ее после выпуска из Щукинского училища вторым режиссером в кино; Владимир Фокин («Пятый ангел»), Александр Стефанович («Начни сначала»), Александр Майоров («Шанс»), Андрей Добровольский («Брод»), Валерий Рубинчик («Комедия о Лисистрате»), Леонид Марягин («Враг народа — Бухарин»), Борис Бланк («Карьера Артура Уи»), Сергей Колосов («Судья в ловушке»), Тигран Кеосаян («Президент и его внучка»).

Последней ее работой в кино стал сценарий документального фильма «Я убегаю на фронт» в соавторстве с отцом Георгием Натансоном (2020).

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