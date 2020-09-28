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Превышение концентрации вредных веществ зафиксировали в Братске

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Концентрация 19 из 34 исследуемых вредных веществ превышена в воздухе в Братске. С января 2020 года в рамках федерального проекта «Чистый воздух» на двух постах города провели 8552 исследования. Результаты мониторинга показали, что наиболее высокие превышения зарегистрированы по диоксиду азота, фенолу, хлору, бензолу, бензпирену, этилбензолу, фтористым газообразным соединениям и неорганическим плохорастворимым фторидам и др.

Информация о результатах исследований направлена в правительство Иркутской области, управление Росприроднадзора области, администрацию Братска, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее суд обязал власти города Слюдянка на берегу Байкала очищать стоки, в которых предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ превышена в 17,8 раза. Работа очистных сооружений не согласована с органами Росрыболовства. Росприроднадзор подсчитал, что размер ущерба, который причинен реке Похабиха, составляет более 1,5 млн рублей.

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