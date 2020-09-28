В Армении ограничили выезд из страны мужчин от 18 до 55 лет

В Армении введены ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет из страны из-за действующего военного положения, передает в понедельник, 28 сентября, «Sputnik Армения» со ссылкой на комитет гражданской авиации.

«В Армении мужчины в возрасте от 18 до 55 лет могут покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов», — приводит агентство сообщение комитета.

Ранее в пятницу стало известно, что в Степанакерт в Нагорном Карабахе съезжаются десятки автобусов с добровольцами из Армении.

28 сентября в Баку сообщили о пострадавших 26 мирных гражданах при обстрелах в результате конфликта в Нагорном Карабахе. В Генпрокуратуре Азербайджана отметили, что Армения выбрала в качестве обстрелов районные и сельские центры, объекты гражданской инфраструктуры.

Днем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Минобороны Азербайджана утром того же дня заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится контрнаступательная операция в ответ на провокации с армянской стороны.

Стороны конфликта объявили военное положение и мобилизацию.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.