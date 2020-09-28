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Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

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Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам. По его словам, это необходимо.

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«Надо сказать, что те решения, которые мы приняли как временные на 2020 год в области финансов, Бюджетного кодекса, Налогового кодекса, на наш взгляд, необходимо продлить как минимум еще на год, на 2021 год», — заявил он на расширенном заседании Госсовета. По словам Собянина, соответствующие законы будут разработаны совместно с правительством и внесены в Госдуму.

Такие же решения необходимо принять и относительно 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», отметил он. Соответствующий проект уже подготовлен.

Весной 2020 года государство предприняло ряд мер для поддержки населения. В частности, речь идет о налоговых послаблениях, поддержке отдельных сфер бизнеса, изменении порядка начисления пособий по безработице и выплат на детей.

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