В Степанакерт съезжаются добровольцы для участия в боевых действиях

В Степанакерт в Нагорном Карабахе съезжаются десятки автобусов с граждане Армении, сообщает корреспондент «Известий» из Степанакерта 28 сентября.

По словам журналиста, после эскалации конфликта с Азербайджаном из армянских городов в Нагорный Карабах направляется большое количество автобусов с добровольцами, готовыми воевать. Они без оружия и в гражданской одежде. По версии корреспондента, далее их где-то размещают и вооружают. На городских улицах боевой техники нет.

Город живет в обычном ритме, работают магазины, есть вода и электричество, однако, как только звучат сирены, улицы стихают.

Салоны связи закрыты, после перебоев мобильная связь стала восстанавливаться. Доступа в интернет нет, за исключением местного информационного центра, где проводятся брифинги для журналистов.

За пределами города слышны выстрелы, в том числе иногда и от ударов артиллерии. 28 сентября взрывов не слышно, последствий новых бомбежек не замечено.

Однако многие жители, особенно семьи с детьми, собираются ночевать в бомбоубежищах.

28 сентября в Баку сообщили о пострадавших 26 мирных граждан при обстрелах в результате конфликта в Нагорном Карабахе. В Генпрокуратуре Азербайджана отметили, что Армения выбрала в качестве обстрелов районные и сельские центры, объекты гражданской инфраструктуры.

Днем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Минобороны Азербайджана утром того же дня заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится контрнаступательная операция в ответ на провокации с армянской стороны.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Стороны конфликта объявили военное положение и мобилизацию.

Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

В минобороны Армении отметили, что во время боевых действий погибли 200 азербайджанских военнослужащих, уничтожено около 30 танков и единиц бронетехники и около 20 беспилотников.

В минобороны Азербайджана подсчитали, что в ходе боевых действий погибло более 550 военнослужащих Армении, пишет «Газета.ру».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.