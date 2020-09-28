Армения задействует «Искандеры» в случае применения Турцией F-16 в Карабахе

Армия Армении применит ракетные комплексы «Искандер» в боях за Нагорный Карабах, если Турция задействует истребители F-16. Об этом в понедельник, 28 сентября, в интервью РИА «Новости» заявил посол республики в России Вардан Тоганян.

«Неоднократно заявляло военное руководство, что в случае, если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут предприняты, в том числе и «Искандеры», — приводит агентство его слова.

Как отметил дипломат, на данный момент для борьбы с беспилотниками достаточно других систем ПВО.

Ранее в пятницу советник президента Турции Ясин Актай заявил, что страна пока не видит необходимости отправлять своих военных в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

Тоганян, в свою очередь, заявил, что Турция участвует в карабахском конфликте. По словам дипломата, с ее стороны задействованы как техника, так и люди.

В тот же день аналогичное заявление делал МИД Армении.

Также 28 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Армения должна прекратить оккупацию азербайджанских земель. Аналогичное заявление сделал и глава минобороны страны Хулуси Акар. Днем ранее турецкий лидер в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым выразил соболезнования политику и народу в связи с гибелью людей и подчеркнул, что «Турция с Азербайджаном».

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года. Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.