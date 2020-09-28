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Путин положительно оценил принятые меры по поддержке спроса на жилье

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Меры поддержки государством спроса на жилье в целом дают результаты. Об этом заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.

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«В текущих непростых условиях мы тем не менее целевым образом поддержали строительную отрасль, которая, безусловно, является одной из ключевых для экономики в целом», — сказал президент.

Он привел прогнозы экспертов, согласно которым объем выдачи ипотечных кредитов в 2021 году превысит показатели 2019 года.

Для долгосрочной устойчивости рынка жилья одновременно должно расти и предложение, добавил Путин. Строительство нужно продолжать и для выбора жилья, и для баланса цен на него, резюмировал он.

Необоснованных скачков стоимости жилья быть не должно, отметил он. Также Путин заявил о персональной ответственности глав регионов за жилищное строительство.

В июле президент заявил, что у России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан. 5 млн семей могут получить к 2026 году жилье, и эти данные реалистичны, уточнял он.

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