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Захоронения возрастом более 300 лет обнаружили в Абакане

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В Абакане дачники копали огород и наткнулись на человеческие кости. За один день произошло два таких случая. По предварительным данным, давность захоронения останков составляет более 300 лет.

Как рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии, 27 сентября хозяин дачного участка в СНТ «Самохвал» выкорчевывал деревья и нашел каменный короб, в котором лежали кости. В этот же день на земельном участке по улице Молодежной в Абакане хозяин дома рыхлил почву, готовясь к заливке фундамента, и наткнулся на скелетированные останки человека. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В начале сентября юрист Екатерина Калядина, которая представляет интересы компании по обеспечению транспортной безопасности на вокзалах Красноярского края, рассказала о задержании мужчины, провозившего человеческие кости в сумке. Он раскапывал могилы в Енисейске и воровал кости умерших. После этого он отправлялся в Санкт-Петербург, где представлялся батюшкой и продавал останки под видом мощей святых.

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