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В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

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Режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции продлили в Тюменской области до 12 октября, сообщается в понедельник, 28 сентября, на портале органов государственной власти региона.

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«По решению областного оперштаба в Тюменской области по 12 октября 2020 года включительно продлены ограничения, введенные ранее для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства № 120-п», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вернувшиеся из-за границы граждане должны соблюдать вынужденный домашний режим по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования на коронавирус, который они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию.

Жители региона по по-прежнему должны соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и при поездках в общественном транспорте.

По данным областного оперштаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 74 новых случая заболевания, девять человек выздоровели, один пациент скончался.

квВсего за период пандемии в регионе зафиксировано 9356 пациентов с начала пандемии, выздоровел 7561 человек, скончались 38 пациентов.

Ранее 28 сентября вирусологи призвали граждан соблюдать противоэпидемические меры во избежание распространения коронавируса в стране. По их словам, число заболевших растет, и многое будет зависеть от того, как население будет реагировать на очередной подъем.

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