ГИБДД проведет массовый рейд вблизи школ в Барнауле

Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил перевозки детей в автомобилях в Барнауле. Наряды ДПС совместно с народными дружинниками будут находиться вблизи детских садов и школ.

По данным Госавтоинспекции, за восемь месяцев 2020 года в Барнауле произошло 93 ДТП с участием несовершеннолетних. Травмы получили 98 детей. В 44 случаях дети находились на проезжей части в качестве пешеходов. Об этом пишет altapress.ru.

Комплексное мероприятие запланировано на 29 сентября. Сотрудники ГИБДД будут дежурить вблизи учебных учреждений. Инспекторы напоминают, что дети ниже 150 см должны находиться в удерживающих устройствах. Перевозка маленьких детей на руках запрещается.