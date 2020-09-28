Легкомоторный самолет разбился во Франции

Три человека погибли во французском департаменте Ду в результате крушения одномоторного самолета. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщила радиостанция Francebleu.

Крушение произошло около 10:30 по местному времени (11:30 мск) в лесистой местности. Самолет летел из Кана в город Ла Вез, который расположен поблизости от Безансона. По словам очевидцев, двигатель воздушного судна перед падением работал нестабильно.

Известно, что самолет пропустил первую посадку, отправившись на второй заход. После падения самолет загорелся, на месте крушения работали 13 пожарных расчетов.

Накануне в результате крушения небольшого самолета в канадской провинции Альберта погибли два человека.