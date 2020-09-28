Трое детей пострадали в аварии в Биробиджане

Государственная инспекция безопасности дорожного движения УМВД России по Еврейской автономной области информирует, что за прошедшие выходные дни на территории области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в трех из которых шесть человек получили телесные повреждения.

Вечером 26 сентября на Восточном подъезде к Биробиджану водитель автомобиля Honda с признаками алкогольного опьянения двигался со скоростью, не обеспечивающей водителю постоянного контроля за движением транспортного средства, при выходе с левого поворота не справился с рулевым управлением, совершил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил съезд в левый придорожный кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и несовершеннолетние пассажиры (девочка 9 лет, мальчик 7 лет и мальчик в возрасте 1,8 года) получили телесные повреждения, сообщает ИА ЕАОMedia.

На минувших выходных два человека пострадали в ДТП с автомобилем Ferrari и маршруткой на северо-западе Москвы. По предварительным данным, это две пассажирки маршрутки в возрасте 60 и 65 лет. Водитель суперкара не справился с управлением, и его авто вынесло в маршрутное такси, стоявшее у остановки возле торгово-развлекательного центра «Щука». Как оказалось, владельцем Ferrari является генеральный директор музыкального сервиса Zaycev.net Евгений Трухин.