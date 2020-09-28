Сезон фонтанов завершают в Севастополе

Власти Севастополя сообщили о прекращении работы фонтанов с 1 октября. Завершение сезона связано с необходимостью экономить воду в регионе.

По словам и.о. губернатора Севастополя Михаила Развожаева, отключение фонтанов не даст значимого сокращения потребления воды. Глава поручил правительству подготовить программу мероприятий, которые позволят экономить воду. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Также Развожаев распорядился определить приоритеты в ремонте водоводов. Финансирование на эти цели будет выделено уже в 2020 году.

21 сентября на почасовую подачу и подвоз воды в Крыму перешли 29 населенных пунктов. С 23 сентября водоснабжение ограничили в Алуште.