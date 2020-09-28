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Брянские дорожные службы начали готовиться к зиме

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В Брянске дорожные службы начали подготовку к зимнему сезону. Городское дорожное управление заготавливает песко-соляную смесь. Уже запасено около половины требуемого объема реагента.

Как указывает онлайн-издание «Брянские новости», в общей сложности дорожники должны заготовить к 15 октября 31,5 тыс. кубометров смеси.

Кроме того, параллельно идет проверка готовности спецтехники к сезону. Бороться со снегом на улицах Брянска будут 140 единиц техники. Дорожные службы планируют работать в две смены, будет организовано круглосуточное дежурство.

Бригады формируются и для ручной уборки тротуаров, парков и остановок. В этих работах должны задействовать около 200 человек.

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