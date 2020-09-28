Дворкович перечислил успехи «Сколково»

Развитие идеологии инноваций, создание Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) и стартапы являются тремя главными составляющими успеха инновационного центра «Сколково» за 10 лет работы. Об этом рассказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович в понедельник, 28 сентября.

«В качестве первого успеха «Сколково» за прошедшие 10 лет нужно назвать именно это: мы вселили в умы и сердца сотен тысяч людей, что есть такая идеология — брать на себя предпринимательские риски в инновационной сфере, придумывать новые идеи, продукты, услуги и стараться из них сделать бизнес. Эта идея овладела многими людьми», — цитирует его ТАСС.

Дворкович отметил, что большое количество стартапов — второй успех «Сколково». По его словам, всего через инновационный центр их прошло около 4 тыс., что составляет 40–50% всех стартапов в стране, а это «хороший задел» для внедрения разработок в стране и за рубежом.

Кроме того, Дворкович оценил результаты создания Сколтеха. «Это действительно жемчужина «Сколково», которая дает нам возможность гордиться научной экспертизой и исследованиями. И у нас большие планы по созданию бакалавриата», — добавил он.

Ранее, в июле, «Сколково» и ВЭБ.РФ объявили о запуске программы подготовки управленческих кадров для управленцев российских городов, вокруг которой будут сформированы проекты по городской инфраструктуре, твердым бытовым отходам, современному жилью, облику города, современной экономике, включая малый и средний бизнес.

«Сколково» — научно-технологический комплекс по разработке инновационных технологий, расположенный в Можайском районе на западе Москвы, созданный 28 сентября 2010 года по распоряжению занимавшего тогда пост президента страны Дмитрия Медведева.