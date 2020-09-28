Новый подход применят к развитию Центрального парка Калининграда

В Калининграде разработают новый подход к развитию Центрального парка. Об этом «Калининград.Ru» сообщила руководитель предпроектного исследования, социолог Анна Алимпиева.

По ее словам, к разработке привлекли горожан, местных и внешних экспертов, а также представителей региональных и муниципальных властей, бизнес-субъектов. Работы разбили на несколько этапов.

«Важно рассматривать развитие территории Центрального парка не само по себе, а в контексте всей зеленой инфраструктуры города. Не случайно в границы проектируемой территории будет включена и зеленая зона вдоль улицы Донского», — заявила Алимпиева.

Советник губернатора Вячеслав Генне при этом отмечает, что на сегодняшний день часть парка перенасыщена развлечениями, объектами сервиса и инфраструктуры. Чтобы просто пройти через нее, нужно окунуться в обилие звуковых и визуальных раздражителей. Однако природная часть парка, по мнению советника, запущенная и неухоженная. Ландшафты ручья и его берегов, зеленых насаждений вызывают беспокойство. То же самое касается полуротонды королевы Луизы и скамьи Гиппеля, являющихся историческими объектами.

9–10 октября состоится семинар-совещание по разработке концепции развития и обустройства Центрального парка. Разработанная концепция ляжет в основу дальнейшей работы с территорией парка.

Ранее Вячеслав Генне говорил о том, что в Калининграде планируют обустроить новую городскую площадь на территории возле входа в Центральный парк. Также советник выразил мнение, что сейчас парк используется мало.