Ребенок пострадал в ДТП в Тамбовской области

В городе Рассказово Тамбовской области произошло ДТП, в котором пострадал семилетний ребенок. Авария случилась на пересечении улиц Советская и Комсомольская. Там столкнулись автомобили Volkswagen Golf и УАЗ «Патриот».

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру», иномарка врезалась в стоящий автомобиль Kia Rio. В результате ДТП незначительные травмы получил ребенок, который ехал в Volkswagen Golf. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что прокуратура Приморского края поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП в районе бухты Руднева, в котором погиб ребенок. На трассе Артем – Находка – порт Восточный две девочки попали под колеса грузовика. Одна из них погибла, вторая госпитализирована.