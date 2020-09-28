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Сочинский таксист оторвал ухо пассажиру

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Сочинский таксист оторвал пассажиру ухо во время драки. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах в понедельник, 28 сентября.

Инцидент произошел ночью. 24-летний пострадавший сел в машину вместе со спутницей, передает сайт kp.ru. Ссора между ним и водителем началась по прибытии на место назначения. Ее причины издание не уточняет.

Первую помощь пострадавшему оказали врачи скорой помощи.

Молодой человек подал в полицию заявление, однако в ходе проверки отозвал его, рассказал источник. От медицинского освидетельствования он также отказался.

Ранее 28 сентября сообщалось, что в Астрахани таксист принял роды в машине. Олег Павлов вез в роддом женщину, у которой начались схватки. По пути у нее начались роды, и водителю, который сам несколько месяцев назад стал папой, пришлось помогать. По его словам, он был в таком шоке, что даже не запомнил пол родившегося ребенка. Молодая мама не сказала своего имени, и теперь таксист и его супруга не могут получить информацию о ее состоянии и здоровье новорожденного.

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