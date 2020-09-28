Мобильное приложение появилось у Фонда капремонта Липецкой области

Фонд капитального ремонта Липецкой области презентовал собственное мобильное приложение. Оно доступно в Google Play, а скоро станет доступным для скачиваний в App Store.

Сначала необходимо ввести в поисковой строке «фкр48», а затем — свой номер лицевого счета, указанный в квитанции на оплату взноса на капитальный ремонт. Если собственник уже был зарегистрирован в личном кабинете фонда, достаточно будет ввести пароль и логин.

Как рассказала генеральный директор регионального фонда Елена Бабикова GOROD48, мобильное приложение запущено для того, чтобы жителям области было удобнее общаться с организацией. В приложении предусмотрена обратная связь, есть информация о лицевом счете дома и собственника, о времени начала капитального ремонта.

Кроме того, с помощью приложения можно заказать справку об отсутствии задолженности для совершения сделок с недвижимостью. Также ресурс дает возможность оплатить капремонт одним кликом и без комиссий.