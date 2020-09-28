Попова рассказала о повторных случаях заражения COVID-19

В мире зарегистрировано не более 10 случаев повторного заражения коронавирусом. Об этом заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, статистика в настоящее время формируется. «Достоверных случаев в мире не более 10, и, как правило, это люди с доказанным иммунодефицитом или нарушением иммунной системы», — объяснила она в понедельник, 8 сентября.

Ранее в том же интервью главный санитарный врач рассказала о важности соблюдения масочного режима и об условиях расширения ограничений из-за коронавируса.

На прошлой неделе Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в России связан с несоблюдением мер профилактики.

Всего на сегодняшний день в стране выявили 1 159 573 случая COVID-19 в 85 субъектах. 20 385 пациентов скончались, 945 920 вылечились.

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