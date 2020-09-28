Саудовская Аравия назвала срок возобновления выдачи туристических виз

Саудовская Аравия планирует возобновить выдачу туристических виз к началу 2021 года. Об этом 28 сентября сообщила газета The Jakarta Post со ссылкой на Reuters.

По сообщению министерства туризма королевства, из-за месяцев простоя, вызванных сдерживанием коронавируса, страна понесла финансовые убытки.

При этом выдача виз может возобновиться и раньше, но только в случае благоприятной эпидемиологической обстановки.

Туризм — ключевой элемент стратегии реформ наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, направленной на снижение зависимости экономики от нефти. Страна ввела визы для граждан 49 стран в сентябре 2019 года, до этого посетить Саудовскую Аравию с туристическими целями было практически невозможно.

Но в конце февраля королевство закрыло границы для иностранных паломников и туристов как минимум из 25 стран. В марте был полностью запрещен въезд и выезд из страны.

На данный момент в Саудовской Аравии зарегистрировано 332 790 случаев COVID-19, скончались 4655 человек. Уровень инфицирования снижается за последние несколько недель.

Ранее 28 сентября Финляндия закрыла границы для туризма с Эстонией, Швецией и Норвегией из-за роста количества выявленных случаев заболевания COVID-19 в этих странах.