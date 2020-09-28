Почти 90% объектов ЖКХ на территории РФ готовы к работе зимой

По данным МЧС России, почти 90% объектов ЖКХ готовы к зимнему сезону. Ранее министр энергетики Александр Новак завил, что энергетическая система работает в штатном режиме. Минстрой заявил об опережающих темпах подготовки к зиме, в том числе котельного оборудования, тепло- и водопрводных сетей. В свою очередь синоптики предупредили о суровой погоде в ближайшие полгода. По данным гидрометцентра, в центре России температура будет аномально низкой.