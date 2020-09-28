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У половины протестированных жителей Калининграда нашли антитела к коронавирусу

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Около половины жителей Калининграда, прошедших проверку, имеют антитела к коронавирусу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 28 сентября.

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В Москве иммунитет имели около 24–25% проверенных, в Ленинградской области на первом этапе (июнь 2020 года) — 19%, на втором (сентябрь) — примерно 40%, сказала она в интервью радио «Комсомольская правда».

В том же интервью Попова рассказала, что рост заболеваемости коронавирусом осенью был ожидаем. Вирус проявляет очевидную сезонность, сказала она.

Ранее в понедельник ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Федор Лисицын заявил, что динамика роста заболеваемости коронавирусом в России будет сохраняться еще на протяжении недели.

По последним данным, в России выявлено 1 159 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 385 летальных исходов, выздоровело 945 920 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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