Уголовное дело совладельца «Зимней вишни» поступило в суд, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Вячеслав Вишневский обвиняется в даче взятки в размере 7 млн рублей начальнику кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой. Это позволило Вишенвскому получить разрешение на ввод в эксплуатацию ТЦ, несмотря на допущенные многочисленные нарушения при строительстве. Дело рассмотрят в Центральном районном суде в Кемерово.