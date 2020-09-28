Жительница Калуги погибла после падения с моста

Следственный комитет проводит проверку падения жительницы Калуги с Каменного моста. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

Инцидент произошел в пятницу, 25 сентября. По данным очевидцев, девушка упала с моста на ветки деревьев. Пострадавшую эвакуировали спасатели, которые передали девушку медикам.

28 сентября стало известно, что пострадавшая скончалась. Об этом пишет газета «Весть» со ссылкой на портал «Калуга24».

В августе сообщалось о падении с моста школьницы в Омской области. Девочка пыталась сделать селфи. При падении в воду несовершеннолетняя потеряла сознание. Сотрудники правоохранительных органов вытащили девочку на берег и передали медикам.