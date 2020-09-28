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Лукашенко заявил о намерении побывать в «основных точках» России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2021 году хочет побывать в «основных точках» России, в том числе и в Сибири. Об этом он сказал в понедельник, 28 сентября, на встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым в Минске.

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«Для меня всё, что за Уралом, — это романтика. Думаю, в будущем году мне удастся побывать в основных точках России, в Сибири в том числе», — цитирует белорусского лидера «РИА Новости».

Также Лукашенко рассказал, что провел ряд встреч с руководителями сибирских регионов. По его словам, там сейчас живут и работают много его соотечественников, сообщает телеканал «360».

«Белорусы всегда были трудолюбивыми, ответственными людьми, думаю, что таковыми они и являются там, в Сибири», — подчеркнул президент.

23 сентября в Минске прошла инаугурация Лукашенко после выборов 9 августа, по результатам которых он заручился поддержкой 80,1% избирателей. Несогласные с итогами голосования белорусы вышли на массовые протесты. Несанкционированные акции проходят в республике уже почти два месяца.

Ранее в этот же день в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что вакцинирование добровольцев в Белоруссии российским препаратом от коронавируса начнется 1 октября, передает RT. Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Белоруссии.

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