Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ВОЗ отметили снижение смертности из-за коронавируса в мире
Мир
Эрдоган призвал покончить с «армянской оккупацией азербайджанских земель»
Экономика
Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля
Мир
Тихановская выразила желание встретиться с Макроном
Общество
Пассажиров в Подмосковье оштрафовали на 10 млн рублей за отсутствие масок
Сюжет:

Эксперт спрогнозировал рост числа случаев COVID-19 в России в течение недели

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Динамика роста заболеваемости коронавирусом в России будет сохраняться еще на протяжении недели. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявил ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Федор Лисицын.

Два года в доме: коронавирус может остаться в России до 2022-го
Регионы вновь возвращаются к ограничениям из-за COVID-19

«Я боюсь, что ближайшую неделю (сохранится. ― Ред.) вот такой вот по динамике <...> некоторый рост дальнейший, примерно с той же прогрессией, что сейчас», ― сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что повтор весеннего пика заболеваемости коронавирусом осенью маловероятен.

В этот же день в Роспотребнадзоре уточнили, что суточный прирост случаев коронавирусной инфекции еще немного увеличится и в октябре будет плато, после чего начнется постепенное снижение.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 159 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 385 летальных исходов, выздоровело 945 920 человек.

1231

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020