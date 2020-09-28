Эксперт спрогнозировал рост числа случаев COVID-19 в России в течение недели

Динамика роста заболеваемости коронавирусом в России будет сохраняться еще на протяжении недели. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявил ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Федор Лисицын.

«Я боюсь, что ближайшую неделю (сохранится. ― Ред.) вот такой вот по динамике <...> некоторый рост дальнейший, примерно с той же прогрессией, что сейчас», ― сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что повтор весеннего пика заболеваемости коронавирусом осенью маловероятен.

В этот же день в Роспотребнадзоре уточнили, что суточный прирост случаев коронавирусной инфекции еще немного увеличится и в октябре будет плато, после чего начнется постепенное снижение.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 159 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 385 летальных исходов, выздоровело 945 920 человек.

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