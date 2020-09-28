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Utair достиг мирного соглашения с одним из кредиторов

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Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) утвердил мировое соглашение между авиакомпанией Utair и ее кредитором «Юган-Юнион кард». Производство по иску компании о признании перевозчика банкротом прекращается.

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Также авиакомпания заключила мирные соглашения еще с двумя кредиторами — «Флеш лайт капитал» и «Интер». Рассмотреть из планируется на следующем заседании 19 ноября, передает ТАСС.

Таким образом, достигнуто соглашение с тремя из четырех заявителей. Еще одному истцу, компании «Финпорт», которая является правопреемницей последнего заявителя, компании «Гидпромэнергострой», отказали во введении процедуры наблюдения относительно Utair.

Иски о банкротстве компании были поданы четырьмя ее контрагентами в марте 2019 года. Тогда им отказали в связи с уплатой авиакомпанией долга. В августе того же года в дело о банкротстве вступил оренбургский банк «Русь», сумма требований которого составила 4,9 млн рублей.

В ноябре 2019 года губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что власти Югры, которым принадлежит 38,8% акций перевозчика, готовы рассмотреть вариант создания на базе Utair государственной компании.

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