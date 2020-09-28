Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ВОЗ отметили снижение смертности из-за коронавируса в мире
Мир
Эрдоган призвал покончить с «армянской оккупацией азербайджанских земель»
Экономика
Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля
Мир
Тихановская выразила желание встретиться с Макроном
Общество
Пассажиров в Подмосковье оштрафовали на 10 млн рублей за отсутствие масок
Сюжет:

Познер предложил штрафы до 50 тыс. рублей за несоблюдение масочного режима

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиян, которые отказываются носить маски и перчатки во время пандемии коронавирусной инфекции, нужно штрафовать на 25–50 тыс. рублей. Такое мнение высказал в понедельник, 28 сентября, телеведущий и журналист Владимир Познер на своем сайте.

Не пустить волну: избранных губернаторов ждет испытание коронавирусом
Владимир Путин призвал глав регионов сделать всё, чтобы не пришлось вновь вводить жесткие ограничения

При этом он предложил сначала говорить с такими людьми, а только потом серьезно штрафовать.

Он привел в пример Францию, где штрафуют за нарушение масочного режима. Также телеведущий предположил, что за первое нарушение штраф может составить 25 тыс. рублей, а за второе — уже 50 тыс. рублей.

«Не сомневаюсь, что маски и перчатки стали бы носить. А верят или не верят, не имеет значения — пусть соблюдают установленный порядок, хоть не верят», — написал Познер.

26 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в России связан прежде всего с несоблюдением мер профилактики.

С 28 сентября в столичном регионе начали действовать новые меры для людей от 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовали соблюдать домашний режим. При этом на станциях метро усилили контроль за ношением масок, передает НСН.

В России за минувшие сутки выявили 8135 новых пациентов с COVID-19. Больше всего пациентов зарегистрировано в следующих регионах: Москва (2217), Санкт-Петербург (237) и Московская область (212), уточняется на сайте aif.ru.

Кроме того, за сутки зафиксирован 61 летальный исход, 2702 человека выздоровели.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 159 573 случая COVID-19 в 85 субъектах. 20 385 пациентов скончались, 945 920 вылечились.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020