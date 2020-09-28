Познер предложил штрафы до 50 тыс. рублей за несоблюдение масочного режима

Россиян, которые отказываются носить маски и перчатки во время пандемии коронавирусной инфекции, нужно штрафовать на 25–50 тыс. рублей. Такое мнение высказал в понедельник, 28 сентября, телеведущий и журналист Владимир Познер на своем сайте.

При этом он предложил сначала говорить с такими людьми, а только потом серьезно штрафовать.

Он привел в пример Францию, где штрафуют за нарушение масочного режима. Также телеведущий предположил, что за первое нарушение штраф может составить 25 тыс. рублей, а за второе — уже 50 тыс. рублей.

«Не сомневаюсь, что маски и перчатки стали бы носить. А верят или не верят, не имеет значения — пусть соблюдают установленный порядок, хоть не верят», — написал Познер.

26 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в России связан прежде всего с несоблюдением мер профилактики.

С 28 сентября в столичном регионе начали действовать новые меры для людей от 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовали соблюдать домашний режим. При этом на станциях метро усилили контроль за ношением масок, передает НСН.

В России за минувшие сутки выявили 8135 новых пациентов с COVID-19. Больше всего пациентов зарегистрировано в следующих регионах: Москва (2217), Санкт-Петербург (237) и Московская область (212), уточняется на сайте aif.ru.

Кроме того, за сутки зафиксирован 61 летальный исход, 2702 человека выздоровели.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 159 573 случая COVID-19 в 85 субъектах. 20 385 пациентов скончались, 945 920 вылечились.

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