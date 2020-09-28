Тихановская выразила желание встретиться с Макроном

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выразила желание встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает в пятницу, 28 сентября, Reuters со ссылкой на одного из ее советников.

«Мы отправили письмо в офис Макрона, в котором говорится, что мы хотим встретиться. Мы ждем подтверждения и будем рады встретиться с ним в ходе его визита в Вильнюс», — приводит агентство слова Франака Вячорки.

Ранее в понедельник официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Макрон встретится с Тихановской в Вильнюсе в случае ее запроса.

Визит французского лидера в Литву запланирован на понедельник, во вторник состоится его приезд в Латвию.

27 сентября Макрон прокомментировал ситуацию в Белоруссии. Происходящее в республике он назвал кризисом власти, добавив, что «[президент страны Александр] Лукашенко должен уйти».

Французский лидер выразил восхищение белорусскими демонстрантами и заявил, что Россия должна подтолкнуть Лукашенко «к уважению избирательного права народа и освобождению политических заключенных».

Лукашенко в свою очередь заявил, что не увидел логики в призыве Макрона покинуть пост, и посоветовал французскому коллеге заниматься внутренними делами своей страны. Кроме того, белорусский лидер отметил, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко.

23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Однако власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом Белоруссии.