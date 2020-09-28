Пассажиров в Подмосковье оштрафовали на 10 млн рублей за отсутствие масок

Пассажирам общественного транспорта в Подмосковье, которые не надевали маски, с начала сентября выписали штрафы на общую сумму около 10 млн рублей. Об этом говорится 28 сентября в сообщении регионального минтранса.

«Более 1,1 тыс. пассажиров без масок оштрафовали на железнодорожном транспорте, при этом наибольшее число нарушителей ездили на Казанском, Горьковском и Ярославском направлениях МЖД», — говорится на сайте ведомства. Всего выявили более 15 тыс нарушений масочного режима.

Как напомнили в министерстве, требование о ношении масок в общественном транспорте Подмосковья остается обязательным с мая.

Как стало известно 25 сентября, в Москве за сутки закрыли шесть предприятий торговли за нарушение масочного режима, в том числе магазины крупных сетей Eurospar и «Пятерочка». В связи с аналогичным нарушением московский ЦУМ получил штраф в размере 1 млн рублей.

За день до этого из-за нарушения масочного режима закрыли нескольких крупных магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия».

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