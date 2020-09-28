Путин пожелал Додону успехов на президентских выборах в Молдавии

Президент России Владимир Путин 28 сентября пожелал успехов действующему главе государства Игорю Додону на президентских выборах в Молдавии и выразил надежду на развитие отношений Москвы и Кишинева после этого голосования.

«Очень надеюсь, что и после президентских выборов, которые должны у вас состояться буквально через месяц. Я, кстати, хочу вам пожелать успехов на этих выборах — нам удастся продолжить начатую вами работу по восстановлению наших межгосударственных связей и по их развитию», — обратился Путин к Додону в ходе переговоров по видеосвязи.

Кроме того, в разговоре с Додоном он отметил, что Россия поставит молдавским сельхозпредприятиям гуманитарную помощь в виде топлива на сумму 500 млн рублей.

«По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объеме до полумиллиарда рублей, для того чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали, дизельное топливо», — сказал Путин.

Додон, в свою очередь, заявил, что Молдавия рассчитывает, что в ближайшее время положительно решится вопрос по предоставлению республике кредита на поддержку экономики в размере €200 млн.

«Хочу также вам сказать большое спасибо за то, что Российская Федерация готова предоставить тот кредит, по которому мы в ближайшее время, надеюсь, подпишем соглашение, речь идет о кредите в €200 млн для поддержки экономики Республики Молдова», — подчеркнул Додон.

Додон 9 сентября заявил, что принял решение баллотироваться на второй срок ради стабильности страны, пишет «Газета.ру».

Выборы президента Молдавии состоятся 1 ноября.