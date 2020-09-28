Проверка выявила нарушения при реконструкции шпиля МИДа

Проверка выявила нецелевое расходование средств при реконструкции главного здания МИД России. Об этом сообщили источники «Известий» в понедельник, 28 сентября.

Контракт на реконструкцию шпиля и декоративных элементов высотного здания на Садовой-Сенной улице заключен в 2015 году, работы приняли в 2016–2017 годах. Однако при проверке документов оказалось, что в ходе ремонтно-реставрационных работ было растрачено не по назначению 265,9 млн рублей из федерального бюджета.

Работы производила компания «Атэкс». Замглавы этой компании Станислав Кюнер в июле 2020 года был приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о хищении средств при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево.

Слушание проходило в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела грифа «совершенно секретно». Сторона обвинения запрашивала для подсудимого семь лет колонии строгого режима.