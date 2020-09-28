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Минск призвал к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе

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Белоруссия призывает прекратить конфликт в Нагорном Карабахе и заявляет о готовности оказать любое содействие для мирного разрешения ситуации. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел республики, опубликованном в понедельник, 28 сентября.

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«Не только призываем, но и искренне просим обоих важных для нас партнеров — Азербайджан и Армению — прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ. Подтверждаем готовность оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога сторон в этом и иных приемлемых для них форматах», — говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что главное на данный момент избежать новых жертв и приложить все усилия для сохранения мира и спокойствия в регионе.

Ранее в этот же день заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва призывает всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность по ситуации в Нагорном Карабахе.

Кроме того, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что эскалация армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе вызывает сожаление, а в Кремле призвали к политическому решению возникших в регионе разногласий.

Посол Армении в Москве Вардан Тоганян тоже отметил, что единственным верным решением для участников конфликта вокруг Нагорного Карабаха могут быть переговоры, пишет «Газета.ру».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 сентября сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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