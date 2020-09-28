Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ВОЗ отметили снижение смертности из-за коронавируса в мире
Мир
Эрдоган призвал покончить с «армянской оккупацией азербайджанских земель»
Экономика
Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля
Мир
Тихановская выразила желание встретиться с Макроном
Общество
Пассажиров в Подмосковье оштрафовали на 10 млн рублей за отсутствие масок

Mercedes-Benz отзовет в России 18 автомобилей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкая компания MercedesBenz отзывает с российского рынка 18 минивэнов V-Class, проданных в период с сентября 2014 года по ноябрь 2019 года. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба «Росстандарта».

Ремонт с принуждением: автомобили будут отзывать единообразно
В России разрабатывают общий стандарт для отзывных кампаний

Причиной отзыва транспортных средств является то, что на автомобили было установлено некорректное программное обеспечение управления двигателем. В результате в атмосферу выбрасываются превышающие разрешенные нормы вредные вещества.

Дилеры Mercedes-Benz проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для бесплатного обновления программного обеспечения.

21 сентября сообщалось, что Mercedes-Benz решила отложить на несколько месяцев презентацию нового электрического кроссовера EQA.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020