Mercedes-Benz отзовет в России 18 автомобилей

Немецкая компания MercedesBenz отзывает с российского рынка 18 минивэнов V-Class, проданных в период с сентября 2014 года по ноябрь 2019 года. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба «Росстандарта».

Причиной отзыва транспортных средств является то, что на автомобили было установлено некорректное программное обеспечение управления двигателем. В результате в атмосферу выбрасываются превышающие разрешенные нормы вредные вещества.

Дилеры Mercedes-Benz проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для бесплатного обновления программного обеспечения.

21 сентября сообщалось, что Mercedes-Benz решила отложить на несколько месяцев презентацию нового электрического кроссовера EQA.