Новый пешеходный мост построят в Нижегородской области

Аукцион на строительство пешеходного моста объявили в городе Бор (Нижегородская область). Максимальная стоимость объекта составит 130,47 млн рублей.

Новый объект свяжет улицы Интернациональную, переулок Ванеева и южный обход Бора. Длина моста составит 122,22 м, а ширина по перилам — 3 м. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Мост должен быть построен до 1 сентября 2021 года. Средства на его строительство выделяются из бюджетов Бора и Нижегородской области. Аукцион объявил МКУ «Борстройзаказчик».

Ранее сообщалось, что в Саратове предлагают построить два новых моста через Волгу. Строительство предусмотрено в рамках стратегии развития Саратовской агломерации.