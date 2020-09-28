Синоптики рассказали о бабьем лете и предстоящей зиме в России

По предварительным прогнозам, наступление осенне-зимнего сезона будет на 1-3 градуса теплее, чем положено по норме. При этом будет довольно большое количество осадков. Такое мнение высказал в понедельник, 28 сентября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Будет много снега, и наступит зима по климатическому графику. А вот по суровости... не вижу никаких предпосылок», — сказал эксперт в беседе с НСН.

По словам Тишковца, такой теплой зимы, какой она была в 2019 году, в этом году не ожидается. Это будет что-то среднее между европейской и обычной русской зимой.

До ее наступления жителей Центральной России и столичного региона ожидает еще одни период потепления.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что в конце сентября и начале октября москвичей ожидает «бабье лето»: температура прогнозируется на 5–6 градусов выше нормы.

«Ночи станут немножко теплее, потому что станет больше облаков. 5–10 градусов в ночные часы, а днем температура будет колебаться. Во вторник у нас 15–20 градусов, в среду 13–18 градусов, в четверг немножко выше, на градус-другой», — отметила синоптик. Среднесуточная температура продолжит превышать норму примерно на 5 градусов.

Ранее в этот же день в Гидрометцентре рассказали, что этой осенью и будущей весной Россию ожидают различные погодные аномалии. Согласно сообщению, в октябре в западных областях Северо-Западного федерального округа среднемесячная температура поднимется выше нормы, однако в Центральном и Приволжском федеральных округах температура будет ниже прошлогодних показателей.