Росздравнадзор заблокировал 42 сайта за незаконную онлайн-торговлю лекарствами

Росздравнадзор с 18 по 24 сентября заблокировал 42 сайта, незаконно торгующих лекарственными препаратами. Об этом сообщается в понедельник, 28 сентября, на сайте ведомства.

Одной из основных причин для блокировки является наличие предложения о розничной торговле незарегистрированными лекарственными средствами для медицинского применения.

«Наличие предложения о розничной торговле дистанционным способом лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту («Редуксин», «Алпрозалам», «Трамадол», «Клоназепам» и др.)», — отмечается в качестве еще одного повода для блокировки.

В ведомстве также добавили, что отсутствие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и разрешения на дистанционную торговлю тоже ведет к блокировке ресурса.

Правительство России 18 мая утвердило правила выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами, пишет «Газета.ру». Согласно им, безрецептурные медикаменты можно заказать на дом по телефону или онлайн.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова 25 июня сообщила, что 70 аптечных организаций получили разрешения на дистанционную продажу лекарств.