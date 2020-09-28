Корея приглашает всех на онлайн-фестиваль K-FEST-2020

28 сентября открылся масштабный онлайн-фестиваль K-FEST-2020, посвященный туризму и культуре Кореи. На сайте www.k-fest2020.ru можно не только окунуться в атмосферу страны утренней свежести, но и выиграть разные призы, в том числе поездку в Корею на двоих.

«Надеюсь, что через фестиваль K-FEST-2020 вы ближе познакомитесь с корейской культурой, приятно проведете время и примете активное участие в конкурсах», — говорит Ли Сок Пэ, чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в России.

Каждую неделю K-FEST-2020 выпускает в прямой эфир одного из специальных спикеров фестиваля: о феномене фильма «Паразиты» расскажет кинообозреватель Антон Долин, телеведущая Марика приготовит корейское блюдо, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая осветит область спорта, трэвел-блогер Сергей Доля поделится личными впечатлениями от Сеула, звездный эксперт по макияжу Юрий Столяров расскажет о бьюти-сфере, VJ MTV Юрий Пак научит слушать K-POP, а Государственный музей Востока откроет свои двери, чтобы провести онлайн-экскурсию по постоянной корейской экспозиции, где собрано свыше 150 произведений изобразительного искусства и художественного ремесла.

K-FEST-2020 создан в честь 30-го юбилея дипломатических отношений Республики Корея и России. Взаимный турпоток между Кореей и Россией стремится к миллиону человек: в 2019 году Корею посетило свыше 340 тыс. россиян, а число корейских туристов в России достигло отметки 450 тыс. Актуальная ситуация в мире вносит свои коррективы в формат путешествий, но это не повод оставаться в стороне.

«Мы надеемся, что вы по-прежнему сохраняете интерес к корейским путешествиям и корейской культуре. Принимайте участие в программе фестиваля, а мы будем ждать вас в Корее!» — отмечает Ким Квангхи, директор московского представительства Национальной организации туризма Кореи.

Восемь разделов сайта — это восемь разных путешествий: 30 лет дружбы c Россией, туризм, кухня, выставки и представления, язык, красота, музыка K-Pop, спорт и кино. Каждый раздел сайта K-FEST- 2020 предлагает гостям свой оригинальный тематический квиз. Только в одном K-POP гостей ждут сразу два конкурса — «Стань звездой K-POP в TikTok» и конкурс Let’s dance, настоящий баттл танцевальных кавер-групп. Классные призы можно легко выиграть, просто изучив сайт www.k-fest2020.ru. На кону более 100 подарков, среди которых фотоаппараты, наушники, подарочные сертификаты и бьюти-боксы с корейской косметикой. Финалистам достанутся новенькие смартфоны, музыкальные колонки и смарт-часы, а три победителя K-FEST-2020 полетят с друзьями в Корею!

«Такие мероприятия, как фестиваль K-FEST-2020: Почувствуй ритм Кореи», безусловно, являются эффективным и занимательным инструментом для погружения граждан в богатую культуру двух народов», — считает руководитель Ростуризма Зарина Валерьевна Догузова.

Фестиваль продлится до конца ноября. Следите за программой K-FEST-2020 на сайте www.k-fest2020.ru.