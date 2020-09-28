В Башкирии кассира приговорили к пяти годам тюрьмы за кражу более 25 млн рублей

Салаватский городской суд Башкирии приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима кассира Россельхозбанка Луизу Хайруллину за кражу более 25 млн рублей. Об этом 28 сентября сообщила на своем сайте республиканская прокуратура.

«В суде установлено, что с сентября 2017 г. по май 2019 г. женщина, являясь старшим кассиром банка, присваивала деньги финансово-кредитной организации. Она лично выносила их из банка либо передавала мужу в кассе», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, деньгами супруги распорядились по своему усмотрению, значительную часть из них мужчина потратил на ставках в букмекерских конторах.

«В мае 2019 года супруги вместе с двумя несовершеннолетними детьми скрылись и были объявлены в розыск. Подсудимые были задержаны на съемной квартире в г. Казани», — добавляется в тексте.

Суд признал супругов виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение»), ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Организация присвоения»). По данным ведомства, подсудимая полностью признала вину, ее супруг — частично. Мужу Хайруллиной назначили наказание в виде шести лет колонии общего режима, кассир получила пять лет колонии.

Приговор в законную силу не вступил, осужденные могут его обжаловать.

В мае 2019 году работавшая старшим кассиром в отделении Россельхозбанка Хайруллина похитила деньги из организации и скрылась со своим мужем и двумя дочками. Было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемую задержали в июле 2019 года на съемной квартире в Казани вместе с семьей. И она, и ее муж признались в преступлении.

Следствие установило, что Хайруллина совершала кражи в период с сентября 2017 по май 2019 года. Иногда она сама выносила деньги, иногда отдавала мужу в кассе банка. Большую часть суммы мужчина проиграл.