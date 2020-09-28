Для многодетных семей Тверской области закупили 3,7 тыс. пожарных датчиков

В деревянных домах Тверской области, где проживают многодетные семьи, установят пожарные оповещатели. Регион уже закупил 3,7 тыс. датчиков на общую сумму 826 тыс. рублей.

Работа по установке оповещателей стартовала по поручению губернатора Игоря Рудени в 2019 году. Датчики устанавливают в деревянных домах, где проживают многодетные семьи с невысоким уровнем дохода. В первый год реализации программы оповещатели появились почти в 2 тыс. домов с печным отоплением. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

В 2020 году приобретено более 3,7 тыс. датчиков. Закупки продолжаются.

Губернатор также дал поручение межведомственным комиссиям ежегодно проверять работоспособность оповещателей перед началом отопительного сезона и обеспечивать их техническое обслуживание. Датчики нужны для своевременного оповещения жильцов домов о возгораниях.